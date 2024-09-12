Лавров высказался о готовности Запада к честной дипломатии по украинскому кризису

Лавров: Запад не готов к честной дипломатии по украинскому кризису

На Западе не готовы к честной дипломатии по украинскому кризису. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, Москва привержена к урегулированию украинского кризиса, что подтверждал и президент России Владимир Путин.

«Но готовности [западных стран] к честной дипломатии мы не наблюдаем. Я уже упоминал сегодня бюргенштокский процесс, Запад всячески пытает удержать Украину в рамках ультиматума», — заключил он.

Ранее Лавров выразил мнение, что Запад пытается представить «формулу президента Украины Владимира Зеленского» как священное писание. По словам министра, Киев и его союзники представляют ее как Библию или Каран, от которой нельзя отходить ни на шаг.