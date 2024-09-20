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04:58, 20 сентября 2024Из жизни

Мужчина шесть лет сморкался мозговой жидкостью и принимал ее за сопли

Мужчина из Сирии шесть лет принимал утечку мозговой жидкости за насморк

Фото: Unsplash

20-летний пациент из Сирии случайно узнал, что шесть лет сморкался спинномозговой жидкостью, которую принимал за сопли. Об этом сообщает Daily Mail.

В 14 лет сириец попал в автомобильную аварию и получил серьезную травму головы, но отказался от лечения. После долгие годы он страдал от хронического насморка, головных болей и судорог. В конце концов он обратился к врачу и узнал, что дело вовсе не в простуде.

У мужчины диагностировали перелом костей черепа и энцефалоцеле в носовой полости. При таком диагнозе из черепной коробки происходит утечка мозговой жидкости. Как пишет Daily Mail, обычно это заболевание является врожденным пороком развития, однако в крайне редких случаях может возникать в результате травм.

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Лечение энцефалоцеле требует хирургического вмешательства. Врачи сказали об этом пациенту, но тот вновь отказался от операции. Только спустя два месяца он передумал и согласился на медицинскую помощь. Нейрохирурги перекрыли все отверстия, возникшие в твердой мозговой оболочке мужчины, и выкачали вылившуюся жидкость. После операции его головные боли, насморк и судороги прекратились.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники больницы в штате Джорджия потеряли кусок черепа пациента и выставили ему счет на 146,8 тысячи долларов. Вместо исчезнувшего фрагмента кости ему установили дорогой протез и случайно занесли инфекцию, что потребовало проведения еще одной операции.

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      Юлия Юткина
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