На Украине решили повысить зарплаты Зеленскому и его офису

Депутат Южанина: в 2025 году на Украине повысят зарплаты офису Зеленского

На Украине решили повысить зарплаты президенту страны Владимиру Зеленскому и его офису. О подготовленном проекте бюджета на 2025 год со ссылкой на депутата украинского парламента Нину Южанину сообщает РИА Новости.

В главный финансовый документ страны внесены положения, которые увеличивают выплаты офису президента, министрам, депутатам Верховной Рады, судьям, таможенникам, а также служащим антикоррупционных органов, сообщила в пятницу депутат.

«Проектом закона "О госбюджете-2025" предусмотрено увеличить фонд оплаты труда: Верховная рада (аппарат) — на 26,2 процента, офис президента — на 11,2 процента, кабмин — на 19,7 процента, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — на 28,2 процента, прокуратура — на 25,8 процента, специализированная антикоррупционная прокуратура — на 71,2 процента, бюро экономической безопасности — на 75 процентов... суды — на 9,3 процента, налоговая — на 39,3 процента, таможня — на 15,4 процента» — заявила Южанина.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что, согласно проекту бюджета, на следующий год в стране заморозят почти все соцстандарты. Минимальные зарплаты и прожиточный минимум в 2025-м повышать не будут.

В 2025 году Украине необходимо дополнительно 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета. Решить проблему нехватки денег власти планируют за счет кредита от стран Запада на общую сумму 50 миллиардов долларов, который собираются выдать за счет прибыли от замороженных российских активов в Европе.

Проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4 процента ВВП страны. По словам члена бюджетного комитета Павла Фролова, сейчас 40 миллиардов долларов дефицита покрывают страны Запада, но в 2025-м ожидается «ситуация гораздо хуже». Летом бюджетный дефицит Украины назвали в Раде самым большим в мире.