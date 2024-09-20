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17:28, 20 сентября 2024Моя страна

Необычное явление озарило небо российского региона

Жители Омской области заметили Луну персикового цвета
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ivan Morato photography / Shutterstock / Fotodom

Жители Омской области заметили редкое астрономическое явление и успели запечатлеть его на камеру. Фотографии опубликовало сообщество «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянам посчастливилось увидеть Луну необычного персикового цвета. Уточняется, что кадры были сделаны в полях Шербакульского района при появлении спутника Земли из-за горизонта. При этом событие совпало с суперлунием, когда небесное тело находилось в максимальном сближении с Землей.

Как объясняет портал «Город 55», редкий оттенок Луны обусловлен атмосферными условиями: высокой влажностью, а также преломлением солнечных лучей в атмосфере.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края заметили в небе космическую медузу и запечатлели ее на фото и видео. В свою очередь, над Астраханью зафиксировали другое редкое явление — необычные светящиеся столбы.

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      Варвара Кошечкина
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