Необычное явление озарило небо российского региона

Жители Омской области заметили Луну персикового цвета

Жители Омской области заметили редкое астрономическое явление и успели запечатлеть его на камеру. Фотографии опубликовало сообщество «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянам посчастливилось увидеть Луну необычного персикового цвета. Уточняется, что кадры были сделаны в полях Шербакульского района при появлении спутника Земли из-за горизонта. При этом событие совпало с суперлунием, когда небесное тело находилось в максимальном сближении с Землей.

Как объясняет портал «Город 55», редкий оттенок Луны обусловлен атмосферными условиями: высокой влажностью, а также преломлением солнечных лучей в атмосфере.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края заметили в небе космическую медузу и запечатлели ее на фото и видео. В свою очередь, над Астраханью зафиксировали другое редкое явление — необычные светящиеся столбы.