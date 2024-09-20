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09:37, 20 сентября 2024Ценности

Популярная плюс-сайз-модель пришла на вечеринку в полупрозрачном мини-платье

Фото: SGP / Sipa USA / Legion-Media

Популярная американская плюс-сайз-модель пришла на вечеринку в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

36-летняя манекенщица появилась на мероприятии Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban в рамках Недели моды в Милане. Для выхода в свет она выбрала черное мини-платье с прозрачной верхней частью, сквозь которую просвечивал бюстгальтер.

Кроме того, знаменитость дополнила образ мюлями на каблуках и взяла с собой клатч в тон одежде. Также она распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в коричневой цветовой гамме.

В подобном наряде указанную вечеринку также посетила 38-летняя российская супермодель Ирина Шейк.

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      Алина Гостева
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