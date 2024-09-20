Россиян предупредили о вреде безалкогольного пива

Профилактолог Тен: безалкогольное пиво вредит поджелудочной железе

Безакогольное пиво не является безопасной заменой спиртным напиткам, предупредила россиян руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. О вреде этого напитка она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Тен, безалкогольное пиво несет вред поджелудочной железе, поскольку является очень калорийным продуктом, и употребление более двух-трех банок приводит к резкому скачку инсулина. «А подобные состояния на постоянной основе, то есть если человек употребляет безалкогольное пиво более двух-трех банок ежедневно или через день, или стабильно на выходных в больших количествах, то это может привести к тому, что у человека возникнет нарушение углеводного обмена и в последующем сахарный диабет», — объяснила профилактолог.

Кроме того, продолжила врач, в безалкогольном пиве содержится до одного процента алкоголя, и отсутствие ожидаемого эффекта опьянения может привести к излишнему потреблению напитка.

Ранее врач-психиатр Макс Пембертон подсказал тест, позволяющий быстро выявить наличие у человека зависимости от алкоголя. Врач считает, что определить, является ли желание выпить безобидным или оно сигнализирует о серьезной проблеме, помогут четыре простых вопроса.