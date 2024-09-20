Россиян предупредили об опасности осенних листьев

Врач Болибок: опавшие осенние листья могут вызвать аллергию

Опавшие осенние листья могут вызывать приступы аллергии. О такой опасности предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, сами листья не опасны для человека, но в процессе разложения и превращения в гумус на них начинают размножаться плесневые грибы — в сухую погоду их споры разносит ветер. «Споры плесневых грибов являются достаточно сильными аллергенами и могут спровоцировать аллергический коньюктивит, ринит, вплоть до приступов бронхиальной астмы», — рассказал Болибок.

Узнать о предрасположенности к аллергии на плесневые грибы можно при помощи специального тестирования в медицинских учреждениях. Если реакция обнаружится, врач посоветовал носить медицинскую маску при посещении парков и лесов — ее будет достаточно, чтобы защитить дыхательные пути от спор.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина порекомендовала склонным к аллергии россиянам опасаться сорных трав и плесневых грибов.