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10:32, 20 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности осенних листьев

Врач Болибок: опавшие осенние листья могут вызвать аллергию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Опавшие осенние листья могут вызывать приступы аллергии. О такой опасности предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, сами листья не опасны для человека, но в процессе разложения и превращения в гумус на них начинают размножаться плесневые грибы — в сухую погоду их споры разносит ветер. «Споры плесневых грибов являются достаточно сильными аллергенами и могут спровоцировать аллергический коньюктивит, ринит, вплоть до приступов бронхиальной астмы», — рассказал Болибок.

Узнать о предрасположенности к аллергии на плесневые грибы можно при помощи специального тестирования в медицинских учреждениях. Если реакция обнаружится, врач посоветовал носить медицинскую маску при посещении парков и лесов — ее будет достаточно, чтобы защитить дыхательные пути от спор.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина порекомендовала склонным к аллергии россиянам опасаться сорных трав и плесневых грибов.

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      Нина Ташевская
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