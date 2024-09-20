Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 20 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка обнаружила в реке мужское тело без ступней

В Ленинградской области женщина увидела в реке тело мужчины без ступней

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ленинградской области из реки выловили мужское тело, его ступни обнаружили на берегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местная жительница, прогуливаясь вдоль реки Оредеж напротив музея Исаака Шварца, заметила торчащие из воды ноги. Она вызвала сотрудников полиции, которые, прибыв на место происшествия, обнаружили в воде тело. Мужчине на вид 60-65 лет, на нем были синие джинсы и белая рубашка, без обуви. Его ступни нашли на берегу.

Ранее сообщалось, что пенсионер заколол знакомого в Москве и бросил его на дороге без одежды.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Найдены причастные к убийству воевавшего за Донбасс ополченца Техаса из США. Ими оказались четверо российских военных

      Захарова рассказала о нападках на оперирующих фактами западных политиков

      Россия уничтожила в Курской области еще один немецкий танк Leopard

      ВТБ резко поднял размер первоначального взноса по семейной ипотеке

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В России высказались об удалении терминов «буллинг» и «гендер» из школьных программ

      Почетный президент РФС назвал сроки возвращения России на международные турниры

      Российской электронике пообещали рост цен и технологическое отставание

      Власти раскрыли судьбу две недели терпевшего бедствие в Арктике российского судна

      Обнаружена крупнейшая пара струй от черной дыры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше