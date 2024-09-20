Россиянка обнаружила в реке мужское тело без ступней

В Ленинградской области женщина увидела в реке тело мужчины без ступней

В Ленинградской области из реки выловили мужское тело, его ступни обнаружили на берегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местная жительница, прогуливаясь вдоль реки Оредеж напротив музея Исаака Шварца, заметила торчащие из воды ноги. Она вызвала сотрудников полиции, которые, прибыв на место происшествия, обнаружили в воде тело. Мужчине на вид 60-65 лет, на нем были синие джинсы и белая рубашка, без обуви. Его ступни нашли на берегу.

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