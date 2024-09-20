Синоптики предрекли минусовые температуры и снег двум регионам России

Метеорологи сообщили, что 21 сентября в Якутии и Мурманской области будет снег

В субботу, 21 сентября, в двух российских регионах — республике Саха (Якутия) и Мурманской области — будет идти снег. Об этом сообщается на портале якутского управления гидрометеорологической службы и в сообществе «Погода в Мурманске» в соцсети «ВКонтакте».

Как предрекли метеорологи, в ряде районов этих двух регионов температура будет минусовой. Так, в Мурманской области воздух охладится до минус 6 в районе Хибин. Днем на севере Якутии похолодает до минус одного, а ночью при прояснении — до минус 11.

По словам синоптиков, мокрый снег в Якутии пройдет на северо-западе региона и в районах рек Лена, Колыма и Индигирка.

Ранее сообщалось, что астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит в день осеннего равноденствия, 22 сентября.