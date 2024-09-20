69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:56, 20 сентября 202469-я параллель

Синоптики предрекли минусовые температуры и снег двум регионам России

Метеорологи сообщили, что 21 сентября в Якутии и Мурманской области будет снег

Фото: Tatiana Gasich / Shutterstock / Fotodom

В субботу, 21 сентября, в двух российских регионах — республике Саха (Якутия) и Мурманской области — будет идти снег. Об этом сообщается на портале якутского управления гидрометеорологической службы и в сообществе «Погода в Мурманске» в соцсети «ВКонтакте».

Как предрекли метеорологи, в ряде районов этих двух регионов температура будет минусовой. Так, в Мурманской области воздух охладится до минус 6 в районе Хибин. Днем на севере Якутии похолодает до минус одного, а ночью при прояснении — до минус 11.

По словам синоптиков, мокрый снег в Якутии пройдет на северо-западе региона и в районах рек Лена, Колыма и Индигирка.

Ранее сообщалось, что астрономическая осень в Северном полушарии Земли наступит в день осеннего равноденствия, 22 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      В России представители теробороны пожаловались на отсутствие выплат

      Тигр съел пастуха

      900-летнее веретено нашли археологи в российском регионе

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

      Посольство России в Латвии прокомментировало неудачный аукцион по Дому Москвы в Риге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше