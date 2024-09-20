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00:08, 21 сентября 2024Экономика

ЦБ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро

ЦБ понизил официальный курс доллара США до ₽92,6 и повысил курс евро до ₽103,3

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 23 сентября, на уровне 92,5848 рубля, евро — 103,3773 рубля, юаня — 13,0425 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что снижение официального курса рубля до минимальных с середины октября 2023 года отметок происходит на фоне давления, которое продолжает оказывать на российскую валюту фактор внешней торговли.

По данным регулятора, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,9 процента.

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      Юлия Мискевич
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