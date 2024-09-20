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17:00, 20 сентября 2024Экономика

Цены на золото установили исторический рекорд

Цена золота на Чикагской товарной бирже (CME) достигла уровня в $2640,4 за унцию

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) установила очередной исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/gold.html

Декабрьские фьючерсы на драгоценный металл дорожали до отметки в 2640,4 доллара за тройскую унцию. К моменту написания материала цены скорректировались до 2633.8 доллара, прибавив с момента открытия торгов 19,2 доллара (плюс 0,73 процента).С начала года стоимость контракта на поставку выросла на 26 процентов, обогнав большинство других сырьевых активов.

Аналитики объясняют регулярный рост цен на золото опасениями участников торгов, связанными с дестабилизацией политической ситуации в США и другими геополитическими факторами.

Ранее экономист и политолог Александр Роджерс предположил, что мировые цены на золото, установившие очередной рекорд на фоне решения ФРС США о снижении ставки, могут вырасти до трех тысяч долларов за унцию. Говоря о гипотетическом подорожании драгметалла до этой психологической отметки, эксперт напомнил, что золото называют безопасной гаванью, куда бегут в условиях финансовой нестабильности.

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