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08:50, 20 сентября 2024Экономика

Украинцы бросились скупать жилье в Финляндии

Yle: украинцы скоро обгонят россиян по покупке жилья в Финляндии

Фото: Sonja Jordan / imagebroker.com / Globallookpress.com

Граждане Украины бросились скупать жилье в Финляндии — число сделок с покупателями из этой страны резко выросло в последнее время. Такие данные приводит финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на Минобороны, которое выдает разрешение на совершение сделок с иностранцами.

Сейчас речь идет о десятках сделок, но есть вероятность, что украинцы скоро обгонят по этому показателю россиян, которые, наоборот, стали реже приобретать жилье в европейской стране. С января по июнь 2024 года Минобороны Финляндии выдало 57 разрешений на приобретение недвижимости гражданам Украины, а граждане России получили 64 таких разрешения.

«Если нынешние темпы на рынке недвижимости сохранятся, то в этом году украинцы могут стать крупнейшей группой покупателей из-за пределов ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны — прим. Ленты.ру)», — прогнозирует издание. Опрошенные Yle украинцы, которые переехали в Финляндию, рассказали, что чувствуют себя там в безопасности. К тому же купить жилье в стране оказалось выгоднее, чем снимать.

Ранее Минюст Финляндии одобрил законопроект о запрете на продажу недвижимости гражданам, чьи страны нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии — в том числе россиянам.

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      Нина Ташевская
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