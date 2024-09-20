Украинцы бросились скупать жилье в Финляндии

Yle: украинцы скоро обгонят россиян по покупке жилья в Финляндии

Граждане Украины бросились скупать жилье в Финляндии — число сделок с покупателями из этой страны резко выросло в последнее время. Такие данные приводит финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на Минобороны, которое выдает разрешение на совершение сделок с иностранцами.

Сейчас речь идет о десятках сделок, но есть вероятность, что украинцы скоро обгонят по этому показателю россиян, которые, наоборот, стали реже приобретать жилье в европейской стране. С января по июнь 2024 года Минобороны Финляндии выдало 57 разрешений на приобретение недвижимости гражданам Украины, а граждане России получили 64 таких разрешения.

«Если нынешние темпы на рынке недвижимости сохранятся, то в этом году украинцы могут стать крупнейшей группой покупателей из-за пределов ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоны — прим. Ленты.ру)», — прогнозирует издание. Опрошенные Yle украинцы, которые переехали в Финляндию, рассказали, что чувствуют себя там в безопасности. К тому же купить жилье в стране оказалось выгоднее, чем снимать.

Ранее Минюст Финляндии одобрил законопроект о запрете на продажу недвижимости гражданам, чьи страны нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии — в том числе россиянам.

