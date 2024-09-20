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17:33, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове после взрывов пропал свет

В Харькове на востоке Украины после взрывов пропал свет
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В части районов Харькова на востоке Украины пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Харьковские паблики пишут, что после взрыва в части города пропал свет», — говорится в сообщении канала.

В пятницу, 20 сентября, в Харькове прозвучали два взрыва. В момент происшествия в городе была объявлена воздушная тревога. Данный факт также подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его словам, они произошли после двух ударов по городу корректируемыми авиационными бомбами.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по боевикам украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые укрывались в одной из школ Харькова. Атака была совершена ранним утром в четверг, 19 сентября.

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      Александр Курбатов
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