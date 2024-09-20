В Харькове прогремели два взрыва

В Харькове прозвучали два взрыва

В Харькове прозвучали два взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Харькове, сообщают наши корреспонденты. В городе и области объявлена воздушная тревога», — пишет издание.

О взрывах сообщил и мэр города Игорь Терехов. «Сейчас известно о двух ударах КАБами по Харькову», — написал чиновник.

Утром 19 сентября Терехов также сообщал о взрывах в Харькове. Тогда, по его словам, они прогремели в Индустриальном и Салтовском районах города.

Позже координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по боевикам украинского бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Харькове. Вооруженные силы РФ ударили по зданию школы, в котором расположились азовцы. Кроме того, там могли находиться иностранные наемники.