В зоне СВО испытают дрон с безоткатным орудием

В зоне СВО испытают квадрокоптер-истребитель с безоткатным орудием

Опытную эксплуатацию дрона с безоткатным орудием для поражения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Квадрокоптер-истребитель представляет собой стандартный беспилотник, в нижней части которого жестко закрепили безоткатное орудие. Изделие, которое испытывают в зоне СВО, работает по принципу авиационной пушки Дэвиса времен Первой мировой войны. Орудие оснащали одной каморой с двумя стволами, направленными в противоположные стороны.

«Передний выстреливал снаряд калибра от 40 до 76 миллиметров. Задний — заряд свинцовой дроби, что полностью гасило отдачу. У дрона тот же принцип. Спереди — крупная дробь, сзади — равный противовес. И легкий БПЛА получает возможность бить по небольшим воздушным целям, не рискуя свалиться от отдачи в штопор», — говорится в публикации.

В июле стало известно, что компания Red Line разработала одноразовый дрон «Воган-9СП», который предназначен для перехвата беспилотников. Аппарат уничтожает цели подрывом боевой части после сближения.