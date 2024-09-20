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21:36, 20 сентября 2024Россия

Выплаты пострадавшим в «Крокусе» начнутся с 23 сентября

Выплаты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сказано в заявлении на сайте «Крокус групп».

«На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, выплаты начнутся с понедельника, 23 сентября. Уточняется, что всего спецкомиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых по делу о нападении на «Крокус» Якубджони Юсуфзода планировал сбежать за границу из России сразу после теракта. Следствие утверждает, что Юсуфзода помог исполнителям теракта оплатить квартиру, в которой они жили накануне совершения теракта.

Помимо этого, несколькими днями ранее стало известно, что в деле о теракте в концертном зале могут появиться новые фигуранты. 2 июня также сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в «Крокусе».

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      Марина Совина
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