Захарова: ВСУ давно превратились в нацистскую армию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже давно превратились в нацистскую армию, которая совершает чудовищные преступления. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, нацистские методы украинской армии давно стали общеизвестным фактом. «Есть данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей», — сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что о нацистских методах ведения войны ВСУ говорят СМИ на Западе, а также знают в Пентагоне.

Ранее во время брифинга Мария Захарова рассказала о планах Украины нанести удар по Курской АЭС, что говорит о «об отсутствии малейшей привязки к демократичности, законности, легальности» властей в Киеве.

