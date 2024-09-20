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17:19, 20 сентября 2024Из жизни

Застрявшего между валунами мальчика спасли с помощью средства для мытья посуды

В США застрявшего между валунами школьника спасли через девять часов

Фото: Hillsborough Fire Department / AP

В штате Нью-Гэмпшир, США, 11-летний мальчик провел в ловушке между валунами девять часов, пока его не спасли с помощью средства для мытья посуды. Об этом сообщает New York Post.

Вечером школьник под присмотром отправился исследовать каменистую местность. Он спокойно поднимался по камням, как вдруг поскользнулся на мусоре, провалился в щель между валунами и застрял в ней. Сотрудники школы тщетно пытались вытащить мальчика и вызвали спасателей.

Для помощи школьнику у валунов собрались команды различных департаментов. Долгое время специалисты не могли понять, как безопасно освободить пострадавшего. Они не могли сдвинуть огромные камни и не хотели их раскалывать, поскольку тяжелые куски могли замуровать мальчика.

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В конце концов спасатели решили сделать к застрявшему школьнику подкоп. Они вытащили мальчика с помощью веревок, простыней и средства для мытья посуды. Оно позволило ребенку проскользнуть в руки пожарных. Его спасение произошло в три утра. Мальчика доставили в больницу и выписали уже на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сосед спас мужчину, который застрял на дереве и просидел там десять часов. Он забрался на верхушку высокого дерева для сбора плодов, однако оступился, упал, запутался в кроне и не смог самостоятельно освободиться.

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      Юлия Юткина
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