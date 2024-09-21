Боец ВС России рассказал о подготовке санинструкторов для работы в зоне СВО

Боец ВС России рассказал, что подготовка санинструктора на СВО длится месяц

Подготовка санитарного инструктора, способного полноценно оказать первую помощь на поле боя, занимает около месяца. Об этом рассказал начальник медицинской службы интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Стив в беседе с ТАСС.

Отмечается, что «много ребят приходит с нуля». По словам бойца, подобрать людей крайне тяжело, но они все равно есть.

Стив уточнил, что самая важная задача — помощь раненым, оказание первой медпомощи, а также подготовка и их эвакуация в медучреждения, стабилизация их состояния.

Ранее стало известно, что активисты движения «Народный фронт» из Челябинской области отправили гуманитарную помощь российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Не обошли вниманием и боевого кота Дизеля — для него создали специальный бронежилет, который приедет на фронт вместе с остальными вещами.