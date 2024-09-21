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07:11, 21 сентября 2024Бывший СССР

Боец ВС России рассказал о подготовке санинструкторов для работы в зоне СВО

Боец ВС России рассказал, что подготовка санинструктора на СВО длится месяц
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подготовка санитарного инструктора, способного полноценно оказать первую помощь на поле боя, занимает около месяца. Об этом рассказал начальник медицинской службы интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Стив в беседе с ТАСС.

Отмечается, что «много ребят приходит с нуля». По словам бойца, подобрать людей крайне тяжело, но они все равно есть.

Стив уточнил, что самая важная задача — помощь раненым, оказание первой медпомощи, а также подготовка и их эвакуация в медучреждения, стабилизация их состояния.

Ранее стало известно, что активисты движения «Народный фронт» из Челябинской области отправили гуманитарную помощь российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Не обошли вниманием и боевого кота Дизеля — для него создали специальный бронежилет, который приедет на фронт вместе с остальными вещами.

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      Юлия Мискевич
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