Боец ВС России рассказал о подготовке санинструкторов для работы в зоне СВО

Подготовка санитарного инструктора, способного полноценно оказать первую помощь на поле боя, занимает около месяца. Об этом рассказал начальник медицинской службы интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Стив в беседе с ТАСС.
Отмечается, что «много ребят приходит с нуля». По словам бойца, подобрать людей крайне тяжело, но они все равно есть.
Стив уточнил, что самая важная задача — помощь раненым, оказание первой медпомощи, а также подготовка и их эвакуация в медучреждения, стабилизация их состояния.
Ранее стало известно, что активисты движения «Народный фронт» из Челябинской области отправили гуманитарную помощь российским военным, участвующим в специальной военной операции (СВО). Не обошли вниманием и боевого кота Дизеля — для него создали специальный бронежилет, который приедет на фронт вместе с остальными вещами.