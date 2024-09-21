Экс-адвокат Трампа рассказал об использовании Харрис одной «хитрости» на дебатах

Экс-адвокат Трампа: Харрис использовала опыт работы прокурором в ходе дебатов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис использовала опыт работы прокурором в ходе теледебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чтобы «подловить его» и подтолкнуть к ошибкам и замешательству. Об этом рассказал экс-адвокат Трампа Джо Такопина, пишет РИА Новости.

«Любой судебный юрист, дебатирующий с человеком, который не имеет опыта в судебных процессах, владеет преимуществом. Я провел 150 судебных процессов с присяжными и могу дебатировать с кем угодно», — подчеркнул он.

По словам Такопина, выступление Камалы Харрис иллюстрирует пример работы юриста, который применяет тактики, присущие судебным баталиям: попытки «подловить» оппонента и подтолкнуть его к ошибкам. Как отмтеил экс-адвокат политика, «Харрис закинула приманку, а Трамп ее проглотил».

Джо Такрпина считает, что ситуация кардинально отличается от предыдущих дебатов Трампа с Джо Байденом. Во время них последний «едва мог связать между собой два предложения».

При этом телеканал CNN ранее сообщил, что избирательная кампания Камалы Харрис в соцсетях неоднократно вводила публику в заблуждение некорректными вырезками и субтитрами высказываний ее конкурента Дональда Трампа. Ранее Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Перед этим Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече.

Дебаты на пост президента США прошли 10 сентября. Бывший американский лидер Трамп оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».