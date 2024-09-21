Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:31, 21 сентября 2024Мир

Экс-адвокат Трампа рассказал об использовании Харрис одной «хитрости» на дебатах

Экс-адвокат Трампа: Харрис использовала опыт работы прокурором в ходе дебатов
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Kent Nishimura — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис использовала опыт работы прокурором в ходе теледебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, чтобы «подловить его» и подтолкнуть к ошибкам и замешательству. Об этом рассказал экс-адвокат Трампа Джо Такопина, пишет РИА Новости.

«Любой судебный юрист, дебатирующий с человеком, который не имеет опыта в судебных процессах, владеет преимуществом. Я провел 150 судебных процессов с присяжными и могу дебатировать с кем угодно», — подчеркнул он.

По словам Такопина, выступление Камалы Харрис иллюстрирует пример работы юриста, который применяет тактики, присущие судебным баталиям: попытки «подловить» оппонента и подтолкнуть его к ошибкам. Как отмтеил экс-адвокат политика, «Харрис закинула приманку, а Трамп ее проглотил».

Джо Такрпина считает, что ситуация кардинально отличается от предыдущих дебатов Трампа с Джо Байденом. Во время них последний «едва мог связать между собой два предложения».

При этом телеканал CNN ранее сообщил, что избирательная кампания Камалы Харрис в соцсетях неоднократно вводила публику в заблуждение некорректными вырезками и субтитрами высказываний ее конкурента Дональда Трампа. Ранее Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Перед этим Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече.

Дебаты на пост президента США прошли 10 сентября. Бывший американский лидер Трамп оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина. Что обнаружили в архивах?

      В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»

      Российское ПВО за ночь сбило 101 украинский беспилотник

      Планы Зеленского относительно украинского конфликта раскрыли

      В США заявили о невозможности ВСУ остановить наступление ВС России

      В России предложили сделать бесплатными обследования при планировании беременности

      Шесть беспилотников сбили над территорией российского региона

      Экс-адвокат Трампа рассказал об использовании Харрис одной «хитрости» на дебатах

      Минобороны показало поражение техники ВСУ у границ Курской области

      В Курской области отменили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше