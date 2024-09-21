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00:24, 21 сентября 2024Россия

Еще два беспилотника самолетного типа сбили в российском регионе

Богомаз: еще два беспилотника самолетного типа сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще два беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Все экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал губернатор.

Ранее система противовоздушной обороны сбила два беспилотника в небе над Брянской областью. Позднее были поражены еще три воздушных цели, а затем — десять. Пострадавших и разрушений в результате атак нет.

Также 20 сентября сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Точно марку дрона установить не удалось, так как его обломки сильно обгорели после попадания средств противовоздушной обороны.

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      Евгений Силаев
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