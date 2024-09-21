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12:45, 21 сентября 2024Спорт

Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян

Федерация шахмат Киргизии выступила за возвращение россиян

Фото: Shirly Niv Marton / Unsplash

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

Тольбаев заявил, что спорт должен быть вне политики. «Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — подчеркнул глава Федерации.

Ранее стало известно, что Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов. Российские и белорусские шахматисты будут восстановлены в правах в случае получения простого большинства голосов. Кроме того, будут возвращены флаги и гимны стран.

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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