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20:01, 21 сентября 2024Мир

Израиль заявил об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля сообщила об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 180 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом со ссылкой на армейский пресс-секретариат сообщает ТАСС.

«Армия обороны Израиля завершила серию ударов по Южному Ливану. Ликвидированы около 180 целей и тысячи контейнеров для пусковых установок», — рассказали в Иерусалиме, уточнив, что атакованные ракетные установки были заряжены для обстрела израильских территорий.

Ранее газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой».

До этого израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

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      Иван Потапов
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