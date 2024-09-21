Израиль заявил об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля сообщила об ударах по 180 объектам «Хезболлы» в Ливане

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по 180 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом со ссылкой на армейский пресс-секретариат сообщает ТАСС.

«Армия обороны Израиля завершила серию ударов по Южному Ливану. Ликвидированы около 180 целей и тысячи контейнеров для пусковых установок», — рассказали в Иерусалиме, уточнив, что атакованные ракетные установки были заряжены для обстрела израильских территорий.

Ранее газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой».

До этого израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».