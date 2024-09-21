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10:16, 21 сентября 2024Силовые структуры

В деле о теракте в «Крокусе» появились новые фигуранты

В деле о теракте в «Крокусе» фигурируют ЧОП и подрядчики, обслуживающие зал

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В уголовном деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» упоминается частное охранное предприятие (ЧОП). О новых фигурантах, ссылаясь на материалы следствия, пишут РИА Новости.

Дело возбудили по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ в конце мая. По сведениям агентства, в материалах фигурируют контролировавшее здание ЧОП «Крокус профи» и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. Кроме того, среди причастных числятся руководство и персонал компании Crocus Group, а также собственники комплекса. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. После атаки было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигурантов дела обвиняют в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан».

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      Виктория Клабукова
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