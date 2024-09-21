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11:21, 21 сентября 2024Мир

МИД России заявил о продолжении усилий по отстаиванию многополярности

Захарова: Россия и ее партнеры продолжат усилия по отстаиванию многополярности

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Москва и ее партнеры продолжат усилия по отстаиванию многополярности. Об этом в связи с предстоящим «Саммитом будущего» в Нью-Йорке заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва исходит из необходимости адаптации ООН к современным реалиям — становлению многополярного мироустройства.

«Россия, будучи государством-основателем ООН и ответственным членом международного сообщества, вместе с партнерами по Мировому большинству продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства», — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Дипломат подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.

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      Иван Потапов
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