На Западе сообщили о переброске США дополнительных сил на Аляску

Politico: власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

Американские власти перебрасывают дополнительные силы на Аляску, так как считают, что Россия и Китай стали активнее действовать в регионе. Об этом сказано в статье, опубликованной в издании Politico.

«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности», — говорится в материале.

Издание также утверждает, что в течение последнего месяца эсминец Sterett был направлен к побережью Аляски «в ответ на действия кораблей ВМФ России в этом районе». По версии авторов статьи, американская сторона предприняла эти шаги в ответ на действия сил России и Китая.

Издание также приводит слова сенатора-республиканца (от штата Аляска) Дэна Салливана. По его мнению, РФ и КНР стали чаще проводить маневры в регионе.

Ранее издание Business Insider написало, что американские военные в срочном порядке были переброшены на Алеутские острова на фоне стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», которые проводятся совместно с коллегами из Военно-морских сил Китая.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе брифинга по случаю начала учений «Океан-2024» заявил, что Штаты наращивают военное присутствие у границ РФ. Глава государства отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю.