Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 15 сентября 2024Мир

Российские учения вынудили США перебросить противокорабельные ракеты на Алеутские острова

BI: армия США перебросила военных на Алеутские острова из-за учений «Океан-2024»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские военные в срочном порядке были переброшены на Алеутские острова на фоне стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», которые проводятся совместно с коллегами из Военно-морских сил Китая. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Среди отправленных под Аляску вооружений числятся реактивные системы залпового огня HIMARS, оснащенные противокорабельными ракетами. По словам представителей командования американской армии, эти меры являются демонстрацией «способности тихоокеанских сил США без предупреждения перемещать собственные военные силы даже в самые отдаленные места».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе брифинга по случаю начала учений «Океан-2024» заявил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ. Глава государства отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю. Однако, подчеркнул он, таким образом американская сторона провоцирует гонку вооружений, пренебрегая безопасностью союзников.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Директор магазина попал под проверку ФСБ из-за шутки. Его сотрудников заподозрили в финансировании ВСУ

      Роналду подхватил инфекцию

      Австралийский журналист попал под обстрел ВСУ

      Российские учения вынудили США перебросить противокорабельные ракеты на Алеутские острова

      Российский суд решил выдворить ветерана СВО в Молдавию

      Байден обсудит с Зеленским ограничения на использование дальнобойных ракет

      США обвинили в создании рисков ядерного удара со стороны России

      В США назвали вредными для Украины заявления стран Запада о вступлении Киева в НАТО

      Названы причины десятков пожаров в российском регионе

      Появились кадры задержания актера сериала «Король и Шут»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше