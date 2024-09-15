Российские учения вынудили США перебросить противокорабельные ракеты на Алеутские острова

BI: армия США перебросила военных на Алеутские острова из-за учений «Океан-2024»

Американские военные в срочном порядке были переброшены на Алеутские острова на фоне стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», которые проводятся совместно с коллегами из Военно-морских сил Китая. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

Среди отправленных под Аляску вооружений числятся реактивные системы залпового огня HIMARS, оснащенные противокорабельными ракетами. По словам представителей командования американской армии, эти меры являются демонстрацией «способности тихоокеанских сил США без предупреждения перемещать собственные военные силы даже в самые отдаленные места».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе брифинга по случаю начала учений «Океан-2024» заявил, что США наращивают военное присутствие у границ РФ. Глава государства отметил, что Вашингтон объясняет это противодействием «российской угрозе» и Китаю. Однако, подчеркнул он, таким образом американская сторона провоцирует гонку вооружений, пренебрегая безопасностью союзников.