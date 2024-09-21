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17:09, 21 сентября 2024Наука и техника

Названы методы защиты от заминированных гаджетов

IT-аналитик Полунин назвал методы защиты от заминированных гаджетов

Фото: freepik

Глава группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин назвал методы защиты от заминированных гаджетов в аэропортах после взрыва пейджеров в Ливане. Его цитирует РИА Новости.

«Для багажа применяют рентгеновские сканеры, томографы и детекторы следов взрывчатых веществ. Для пассажиров — металлодетекторы и всевозможные сканеры», — сказал он о способах контроля.

Полунин также напомнил, что найти опасный гаджет могут кинологические службы или во время ручного досмотра. Кроме того, по его словам, для поиска применяется искусственный интеллект (ИИ). Аналитик объяснил, что ИИ помогает находить аномалии в поведении пассажиров.

Пейджеры начали взрываться по всему Ливану 17 сентября. На следующий день в стране произошла новая волна детонаций беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла». Вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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      Кристина Есикова
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