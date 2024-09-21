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00:23, 21 сентября 2024Мир

Пушков сделал заявление об участии Харрис на выборах президента США

Сенатор Пушков: без мертвых душ в списках избирателей у Харрис не было бы шансов
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Списки избирателей в большинстве штатов США не будут «очищать» от «мертвых душ», так как без них у кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис «не было бы единого шанса» на выборах. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, власти штата Оклахома проинформировали, что убрали из списков избирателей имена 95 тысяч умерших людей и 56 тысяч имен преступников, лишенных права голоса. Также были убраны 15 тысяч имен людей, зарегистрированных дважды.

«В общей сложности из списков выведены 195 тысяч фиктивных избирателей. А по всей Америке есть еще и миллионы нелегальных мигрантов, которых демократическая партия незаконно обеспечивает избирательными бюллетенями», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Пушков, Джо Байден был известен как «кандидат, за которого массово голосовали кладбища». Теперь все эти 195 тысяч фиктивных избирателей в Оклахоме должны были голосовать за Харрис, резюмировал сенатор.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Дональд Трамп в случае своей победы может предложить России приемлемые условия по нормализации отношений, но потребует жестких уступок относительно контактов с Китаем. Это и отличает позицию политика от позиции Камалы Харрис. Политолог при этом считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта.

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      Марина Совина
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