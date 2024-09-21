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19:03, 21 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта тайна свинцового саркофага под собором Парижской Богоматери

Ученые раскрыли тайну свинцового саркофага под собором Парижской Богоматери

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Ученые раскрыли тайну свинцового саркофага, обнаруженного в 2022 году археологами под собором Парижской Богоматери. Об этом пишет журнал Smithsonian.

В 2022-м году под собором нашли два облицованных свинцом саркофага. В одном из них, согласно надписи, находилось тело богатого и влиятельного священника Антуана де ла Порта. Скелет во втором саркофаге был деформирован, что указало на занятие погребенного, которым, по мнению ученых, была верховая езда.

По мнению исследователей, тело с деформированным скелетом принадлежит французскому поэту эпохи Возрождения Жоашену дю Белле, который однажды верхом на лошади проехал из Парижа в Рим.

В мае газета Le Parisien сообщила, что реставрация собора Парижской Богоматери завершается. В том же месяце президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что католический храм откроется для посетителей в декабре.

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      Иван Потапов
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