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21:32, 21 сентября 2024Мир

Советники Трампа обеспокоились его нападками на Тейлор Свифт

WP: советники Трампа обеспокоены его высказываниями в адрес Тейлор Свифт
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа крайне обеспокоены его нападками на певицу Тейлор Свифт, поскольку таким образом он теряет голоса женщин-избирательниц, сообщает газета Thе Washington Post (WP).

«Негативные высказывания в адрес Тейлор Свифт особенно обеспокоили советников Трампа, которые думают о привлечении женщин-избирателей», — отмечает издание.

При этом директор по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивен Чунг рассказал, что, несмотря на слова бывшего хозяина Белого дома о том, что он ненавидит поддержавшую его оппонента Камалу Харрис после предвыборных дебатов американскую певицу, Трамп продолжает оставаться популярнее, чем она.

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис подтвердила, что готова провести вторые очные дебаты с Трампом.

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      Марина Совина
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