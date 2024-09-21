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13:02, 21 сентября 2024Культура

Стали известны подробности нападения таксиста на сына Никаса Сафронова

Пианист Сафронов не будет подавать заявление на напавшего на него таксиста

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, поделился подробностями нападения таксиста в Санкт-Петербурге. Мужчину цитирует «Фонтанка».

По словам Сафронова-младшего, после нападения он выступил на открытии выставки своего отца, несмотря на травму руки. После этого его состояние ухудшилось. «Врач сказал, что во время концерта гематома наросла. Он объяснял, что мышцы работают, сухожилия связаны. От нагрузки начался отек», — признался он.

Музыкант добавил, что, несмотря на отсутствие извинений от таксиста, подавать заявление в полицию он не будет. Сафронов предположил, что таксист не местный — конфликт разгорелся из-за того, что водитель не хотел подъезжать к якобы закрытой парадной, однако в месте потасовки парадные открыты с утра. «А если приезжий, значит, ну, что делать? Ничего, его перевоспитает город», — размышляет он. Музыкант также добавил, что хотел бы запретить таксисту приходить на выставку его отца.

О потасовке с таксистом Лука Сафронов рассказал 20 сентября. Музыкант заявил, что после словесной перепалки мужчина силой выволок его из машины.

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      Александра Лисица
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