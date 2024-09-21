Стало известно об ударах в направлении завода в ДНР

Подпольщик Лебедев заявил об ударах в направлении завода «Электросталь» в ДНР

В направлении завода «Электросталь» в населенном пункте Курахово на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части ДНР нанесены удары, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБами. В направлении завода "Электросталь", где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники», — заявил Лебедев.

По его словам, в арматурном цеху завода ВСУ прятали часть своей техники, а в здании Главного управления они проживали.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар в пригороде Житомира, куда переместились ВСУ из-под Николаева. Также российские военные ударили по технике ВСУ в селе Константинополь.