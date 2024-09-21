Россияне устремились за жильем в одну курортную страну

Prian.ru: 70 % сделок с тайским жильем пришлись на российских покупателей

Россияне устремились скупать жилье в Таиланде. Такую тенденцию проследили в агентстве зарубежной недвижимости Tranio. Статистику местного рынка недвижимости приводит «Московский комсомолец».

Все больше соотечественников выбирают для капиталовложения именно тайскую недвижимость: по словам сооснователя и управляющего партнера компании Михаил Буланова, этот курорт занял лидирующие позиции в рейтинге самых популярных направлений для инвестирования. По данным агентства, на российских покупателей пришлось 70 процентов сделок, проведенных с ноября 2023 года в премиум-секторе первичного рынка.

По итогам 2023 года Таиланд оказался вторым по объему заявок на покупку недвижимости зарубежным направлением. Первую строчку заняли Объединенные Арабские Эмираты. Однако спустя всего полгода число заявок выросло еще на 64 процента, и страна возглавила рейтинг.

В то же время жилье в Испании и Португалии стремительно теряет популярность среди россиян. Как поясняют эксперты, интерес к региону снижается из-за ужесточения процедур и больших расходов. С новыми правилами получения ВНЖ в глазах инвесторов утратила привлекательность и Турция.

Ранее стало известно, какую жилплощадь можно приобрести за границей по цене «однушки» в столичном районе Бутово. В частности, за те же деньги можно стать хозяином шестикомнатной квартиры в Италии у средневекового замка на морском берегу.