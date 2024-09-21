Мурадов: глава МИД Польши словами о статусе Крыма хотел вернуть Западную Украину

Инициатива главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) свидетельствует о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью страны. Такое объяснение словам министра нашел постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что судьба Крыма решена и дискуссий вокруг нее недопустимы. В то же время он допустил, что часть нынешних украинских территорий может оказаться под внешним управлением, как и предлагал польский министр.

В ходе Ялтинской европейской стратегии YES-2024 Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе территории, который может пройти спустя 20 лет.

Позже Сикорский отказался от своего заявления о передаче Крыма под мандат ООН.