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10:10, 21 сентября 2024Россия

В Крыму объяснили слова главы МИД Польши о передаче Крыма ООН

Мурадов: глава МИД Польши словами о статусе Крыма хотел вернуть Западную Украину
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Инициатива главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) свидетельствует о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью страны. Такое объяснение словам министра нашел постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что судьба Крыма решена и дискуссий вокруг нее недопустимы. В то же время он допустил, что часть нынешних украинских территорий может оказаться под внешним управлением, как и предлагал польский министр.

В ходе Ялтинской европейской стратегии YES-2024 Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки «честного» референдума о статусе территории, который может пройти спустя 20 лет.

Позже Сикорский отказался от своего заявления о передаче Крыма под мандат ООН.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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