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00:55, 21 сентября 2024Россия

В Госдуме обратились к ООН по поводу Зеленского

Слуцкий посоветовал ГА ООН отвергнуть просьбы Зеленского

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Участникам Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) следует отвергнуть просьбы президента Украины Владимира Зеленского, ведь они могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Призываем участников наступающей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сказать решительное "нет" и действиям Израиля на Ближнем Востоке и плана Зеленского, которые могут вести, опять же, только к нарастанию противостояния», — посоветовал Слуцкий.

Аналогичное обращение политик адресовал кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. Он подчеркнул, что не обязательно поддерживать Россию, однако стоит стремиться к миру.

Ранее Зеленский заявил о планах встретиться с Трампом и Харрис. Украинский лидер рассказал о намерениях представить свой план по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в США.

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      Евгений Силаев
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