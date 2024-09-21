Точка в статусе Крымского полуострова была поставлена еще в 2014 году, указал Киеву глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его заявление приводит РИА Новости.
«Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Крым — это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации», — сказал общественник.
Он напомнил, что в 2014 году в ходе референдума произошло волеизъявления крымчан, которые захотели воссоединения с Россией.
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что инициатива главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) свидетельствует о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью страны.