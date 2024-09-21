В Крыму указали Киеву на поставленную точку в статусе полуострова

Смирнов: точка в статусе Крыма была поставлена еще в 2014 году

Точка в статусе Крымского полуострова была поставлена еще в 2014 году, указал Киеву глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его заявление приводит РИА Новости.

«Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Крым — это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации», — сказал общественник.

Он напомнил, что в 2014 году в ходе референдума произошло волеизъявления крымчан, которые захотели воссоединения с Россией.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что инициатива главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат Организации Объединенных Наций (ООН) свидетельствует о его намерении установить контроль над территорией Западной Украины, как в период, когда она являлась частью страны.