В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Курской области отменили спустя 13 минут

Ракетную опасность отменили в Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Режим ракетной опасности в регионе был объявлен в 06:47 по московскому времени, ее отменили через 13 минут.

Ранее стало известно, что Курская областная больница после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняла 142 пострадавших мирных жителя — в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, пулевыми ранениями.

За неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. В пресс-службе МЧС рассказали, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами. В частности, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.