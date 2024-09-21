В Южной Каролине впервые за 13 лет казнили заключенного

Post and Соurier: впервые за 13 лет в Южной Каролине казнили заключенного

Впервые за 13 лет в американском штате Южная Каролина казнили заключенного. Об этом написало местное издание Post and Соurier.

Как сказано в статье, осужденный за убийство Фредди Юджин Оуэнс был казнен путем введения смертельной инъекции. При этом губернатор штата Генри Макмастер отказал Оуэнсу в просьбе о помиловании.

Как пишет издание, в прошлом Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых казней, но в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для инъекций. Дело в том, что фармкомпании не желали раскрывать факт продажи препаратов властям. Позже руководство штата издало распоряжение, позволяющее оставлять в секрете поставщика препаратов для казней.

Оуэнса признали виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. В ожидании суда он жестоко убил сокамерника. Тогда преступник в качестве наказания мог выбрать один из трех видов казни — смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Позже мужчина подал губернатору штата прошение о помиловании, но одно было отклонено.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступил за введение смертной казни за одно преступление — торговлю наркотиками, чтобы справиться с «наркотической эпидемией» в стране. Как отметил политик, это единственный способ решить проблему.

При этом в начале года в Белом доме сообщили, что глава США Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.