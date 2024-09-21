Wildberries уличила Владислава Бакальчука в даче путанных показаний

Wildberries и Russ: действия Бакальчука подпадают под новую уголовную статью

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук, вторгшийся в офис компании с группой лиц, путается при даче показаний правоохранительным органам. Соответствующий пост в Telegram опубликовала пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ.

«Бакальчук путается в причинах своего появления в составе группы вооруженных головорезов в нашем офисе. Он каждый раз называет новые поводы: то ли корпоративный конфликт, то ли строительство складов, то ли зарплаты, то ли сделка с Russ», — подчеркнула администрация компании.

Объединенная пресс-служба подчеркивает, что слова Бакальчука о его законном праве находиться в офисе и «реализовать права участника» не имеют юридического основания, а его действия подпадают под новую уголовную статью.

«Ни в одном законе не предусмотрено право участника на прямое участие в деятельности компании, как и право участника на вход на территорию общества без приглашения», — отметили Wildberries и Russ.

Проникший с вооруженными людьми «без приглашения» в офис Бакальчук проявил «вопиющее нарушение деловой этики со стороны бизнесмена». Его действия подпадают под статью 330 УК РФ («Самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий»), добавили в головном офисе.

Ранее суды в Москве назначили административные аресты для 19 фигурантов перестрелки у офиса Wildberries в центре столицы 18 сентября. На самого Бакальчука завели уголовные дела по четырем статьям.