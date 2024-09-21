Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону на 12 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон о бюджете государства на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны почти 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Также утвержденный документ предполагает сокращение расходов и предоставления кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит от Евросоюза кредит в размере 35 миллиардов евро.

В августе Зеленский заявил, что у Украины нет денег на производство собственного вооружения.