Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон о бюджете государства на текущий год, подразумевающий увеличение расходов на силы обороны почти 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Также утвержденный документ предполагает сокращение расходов и предоставления кредитов на более чем 1,5 миллиарда долларов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит от Евросоюза кредит в размере 35 миллиардов евро.
В августе Зеленский заявил, что у Украины нет денег на производство собственного вооружения.