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10:47, 22 сентября 2024Мир

Израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera

Al Jazeera: ЦАХАЛ применила слезоточивый газ у офиса канала в Рамалле

Фото: Mamoun Wazwaz / Anadolu via Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила слезоточивый газ у офиса катарского телеканала Al Jazeera в городе Рамалла на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает один из палестинских журналистов, работающих в этом офисе.

«Израильские войска применили слезоточивый газ в окрестностях офиса Al Jazeera и площади аль-Манара в центре оккупированного города на западном берегу реки Иордан», — отмечено в сообщении канала.

Военные ЦАХАЛ проникли в офис телеканала в Рамалле и потребовали его закрыть на 45 дней согласно решению суда. Они вынуждают сотрудников покинуть здание, уничтожают оборудование и конфискуют документы.

Представители Al Jazeera не сочли происшествие неожиданностью. По их словам, они знали, что руководство Израиля намерено закрыть их офис на западном берегу реки Иордан, но не знали, когда именно это произойдет.

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      Дмитрий Попов
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