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16:08, 22 сентября 2024Культура

Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

Калужский Минкульт отказался отменять концерт Лолиты Милявской после жалобы

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Министерство культуры Калужской области отказалось отменять концерт певицы Лолиты Милявской, несмотря на жалобу неравнодушной горожанки. Представители ведомства заступились за артистку в комментариях Telegram-канала губернатора региона Владислава Шапши.

Лолита должна приехать с концертом в Калугу 12 ноября. Против него под одним из постов губернатора выступила женщина под именем Ольга. «Как так можно везти в наш город так называемую певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую" вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела "отметиться" в скандалах», — заявила она в своем обращении.

Ольга отметила, что в России есть и другие артисты, которые поддерживают страну и могут выступить в Калуге. По ее мнению, Лолита «не нужна» местным жителям и «не достойна» выступать на сцене их города.

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Калужский Минкульт отметил, что не видит никаких оснований удовлетворять требованию Ольги. «Отношение к ней (Лолите — прим. «Ленты.ру») со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО», — объяснило ведомство.

Ранее сообщалось, что выступление шоумена и комика Александра Реввы (под музыкальным псевдонимом Артур Пирожков), которое должно было пройти 12 августа в Санкт-Петербурге отменили. Причиной якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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