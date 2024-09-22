Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

Калужский Минкульт отказался отменять концерт Лолиты Милявской после жалобы

Министерство культуры Калужской области отказалось отменять концерт певицы Лолиты Милявской, несмотря на жалобу неравнодушной горожанки. Представители ведомства заступились за артистку в комментариях Telegram-канала губернатора региона Владислава Шапши.

Лолита должна приехать с концертом в Калугу 12 ноября. Против него под одним из постов губернатора выступила женщина под именем Ольга. «Как так можно везти в наш город так называемую певицу, которая неоднократно себя дискредитировала? Про "голую" вечеринку я вообще молчу, о ней слышал глухой и видел слепой. Она уже и после этого успела "отметиться" в скандалах», — заявила она в своем обращении.

Ольга отметила, что в России есть и другие артисты, которые поддерживают страну и могут выступить в Калуге. По ее мнению, Лолита «не нужна» местным жителям и «не достойна» выступать на сцене их города.

Калужский Минкульт отметил, что не видит никаких оснований удовлетворять требованию Ольги. «Отношение к ней (Лолите — прим. «Ленты.ру») со стороны зрителей часто бывает неоднозначным, однако стоит отметить, что артистка не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО», — объяснило ведомство.

Ранее сообщалось, что выступление шоумена и комика Александра Реввы (под музыкальным псевдонимом Артур Пирожков), которое должно было пройти 12 августа в Санкт-Петербурге отменили. Причиной якобы стала дружба артиста с президентом Украины Владимиром Зеленским.