Австралия, Индия, США и Япония провели встречу QUAD. Страны призвали к миру на Украине и реформе Совбеза ООН

Лидеры США, Японии, Индии и Австралии призвали включить новые страны в СБ ООН

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине. Страны изложили свою позицию в совместном заявлении, которое распространил пресс-служба Белого дома по итогам саммита.

Четыре страны призвали к реформе Совбеза ООН

Встреча стран QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) состоялась накануне — в субботу, 21 сентября, в Уилмингтоне (штат Делавэр). Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали включить в Совет Безопасности (СБ) ООН новые государства. По их мнению, следует предоставить постоянное членство представительствам новых стран от Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна в реформированном СБ.

Представители стран также призвали установить долгосрочный мир на Украине. При этом они не упомянули Россию.

Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН QUAD

Представители стран добавили, что также следует «учитывать уважение суверенитета и территориальной целостности». Они отметили, что конфликт на Украине негативно влияет на продовольственную и энергетическую безопасность в мире. Особенно заметно это воздействие в развивающихся странах.

Россия неоднократно предлагала провести мирные переговоры

На данный момент предпосылки мирного урегулирования конфликта на Украине пока не видны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также добавил, что достижение договоренностей с Киевом сложно представить на фоне ситуации в Курской области.

Президент России Владимир Путин напоминал о позиции Москвы насчет переговоров с Киевом. По его словам, страна не отказывалась от диалога. Путин уточнил, что речь идет об обсуждении на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Без Рoссии и учета ее интересов достичь справедливoго и устойчивого урегулирования невозможнo. Однако в Киеве и на Западе o мире не думают. Им нужна война Мария Захарова официальный представитель МИД России

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, урегулирование кризиса на Украине без учета интересов России невозможно. Она также исключила участие Москвы в «саммитах мира» по Украине.

На Украине заявили о подготовке к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна активно работает над планом, который позволит начать мирные переговоры с Россией. По его словам, три пункта документа уже готовы. Украинский лидер добавил, что этот план Киев уже обсуждал с участниками мирного саммита в Швейцарии.

Зеленский уточнил, что целиком план будет готов к началу ноября. Если России план не понравится, «будет ясна их реакция на конкретику». Однако в Госдуме инициативу Зеленского назвали недостаточной для начала мирных переговоров. С таким мнением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В 2022 году Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.