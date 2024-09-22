Против обстрелявших из танка мирных жителей военных ВСУ завели уголовное дело

СК: против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, возбудили дело

Против военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелявших из танка два автомобиля, завели уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным главных военных органов Следственного комитета (СК), солдаты ВСУ обстреляли из танка два автомобиля ВАЗ. Машины направлялись из города Льгова в село Погребки Суджанского района. Один автомобиль получил повреждения, другой — уничтожен полностью.

После обстрела один мирный житель не выжил. Двое получили ранения.

Ранее стало известно, что в России возбудили уголовные дела против граждан Грузии, Франции и Польши, подписавших контракт с ВСУ.