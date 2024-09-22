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06:54, 23 сентября 2024Спорт

Российская фигуристка раскрыла секрет сохранения фигуры в переходном возрасте

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Горбачева раскрыла секрет сохранения фигуры в переходном возрасте. Спортсменка высказалась об этом в своем Telegram-канале.

По ее словам, главное — правильное питание. Она также привела в пример свой обычный дневной рацион.

«Завтрак, 8:00 — 30 граммов хлопьев "5 злаков", 15 граммов шоколадного протеина, 200 миллилитров кокосового молока плюс ягоды, банан и орехи. Перекус между специальной физической подготовкой и льдом, 9:15 — 1/2 протеинового батончика. Второй перекус, 11:30 — 300 граммов арбуза», — написала Горбачева.

На обед, который состоялся в 13:30, спортсменка съела угольную треску, овощи, моцареллу. Через два часа у нее был перекус из персика и шоколада без сахара. Ужин у Горбачевой прошел в 18:00, она ела салат из огурцов и помидоров, заправленный йогуртом, а также куриную грудку.

В августе прошлого года Горбачева ушла из дома тренера Софьи Федченко, с которой проживала. Уточнялось, что в день исчезновения спортсменка поссорилась с тренером. После этого она вышла с катка, оставив там коньки, отправилась в парк и не вернулась домой. Впоследствии фигуристку нашли невредимой.

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      Алексей Гусев
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