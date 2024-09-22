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13:23, 22 сентября 2024Экономика

Рубль начал уступать валютам дружественных стран во внешнеторговых операциях

Валюты дружественных России стран стали обгонять рубль в расчетах за экспорт

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Валюты дружественных стран начали обгонять рубль при расчетах за экспорт с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Раньше валютам стран-партнеров России уступали только доллар и евро, но теперь в эту категорию попала и российская валюта. Ее доля во внешнеторговых операциях составила 40 процентов, тогда как доля валют дружественных стран выросла до 42,4 процента.

Согласно инфографике РБК, удельный вес доллара и евро при расчетах за экспорт впервые опустился ниже 20 процентов. Он достиг 17,6 процента.

Ранее сообщалось, что Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 23 сентября, на уровне 92,5848 рубля, евро — 103,3773 рубля, юаня — 13,0425 рубля.

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      Юлия Юткина
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