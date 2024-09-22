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06:01, 23 сентября 2024Бывший СССР

Семья рабочих из Донецка ушла на фронт добровольцами и рассказала про свой боевой путь

Доброволец Царь рассказал, как сражался против ВСУ во дворах, где провел детство

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во время боев за предместья Донецка в 2022-2023 годах местным добровольцам нередко приходилось сражаться во дворах жилых районов, где те провели свое детство. Об этом рассказали «Ленте.ру» бойцы бригады «Пятнашка» с позывными Вестерос и Царь.

Вестерос и Царь приходятся друг другу отцом и сыном. До 2023 года они работали на одном из донецких предприятий, и не помышляли отправиться на фронт. Все изменил небольшой, по меркам текущего конфликта, случай.

«На территорию нашего предприятия заехала артиллерийская батарея "Пятнашки" (…). Ну и после работы я решил пойти к парням пообщаться, узнать новости... Разговорились так хорошо, что они отвели меня к орудиям и давать объяснять, как это все устроено. В артиллерию влюбился мгновенно. Через несколько недель мне исполнялось 18 лет. Вопрос о будущем был уже предрешен», — сказал Вестерос.

Царь одобрил выбор сына и меньше, чем через месяц они вдвоем подписали контракт с «Пятнашкой».

Первым направлением, куда отправили воевать добровольцев, стали Марьинка и Красногоровка — поселки, расположенные всего в нескольких километрах от их родного дома. Эти места были отлично знакомы и Царю, и Вестеросу, ведь до 2014 года они жили от них неподалеку.

«Я сражался во дворах, где провел детство. Ощущение, что в прямом смысле обороняю свой дом, не покидало вообще никогда», — пояснил Царь.

Ранее Вестерос рассказал, как сумел дослужиться до должности командира батареи в 19 лет. Он пояснил, что в добровольческих подразделениях возраст не имеет значения при назначении на руководящие должности.

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      Алевтина Запольская
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