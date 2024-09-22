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23:32, 22 сентября 2024Россия

В России призвали страны СНГ игнорировать критику Запада

Памфилова призвала не обращать внимания на критику выборов в СНГ странами Запада

Фото: CEC Russia / Global Look Press

Странам СНГ следует игнорировать критику своих выборов со стороны государств Запада. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

По ее словам, те, кто критикуют выборы в странах СНГ, «сами назначили себя демократией», хотя у них «уже давно никакой демократии нет». Она отметила, что в Европе власть захватили никем не избиравшиеся политики вроде главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая проводит «жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона».

«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — добавила Памфилова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в странах СНГ полем боя. Глава республики заявил, что предвыборные кампании в странах СНГ уже давно перестали быть сугубо технической процедурой.

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      Артём Верейкин
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