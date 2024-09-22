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17:04, 22 сентября 2024Россия

В России высказались об отказе Украины от переговоров в 2022 году

Депутат Новиков: отказ Украины от переговоров говорит о ее недоговороспособности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отказ Украины от переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году говорит о недоговороспособности Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о срыве мирного диалога, о котором рассказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Сейчас этот сюжет нам интересен только с той точки зрения, что лишний раз доказывает недоговороспособность киевского режима. Недоговороспособность обусловлена постоянными оглядками на Запад и реализацией воли стран НАТО

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Самим натовцам урегулирование украинской проблемы не было нужно, а сама Украина все последние годы рассматривалась как плацдарм, который нужно создать, переформатировать, укрепить под эту задачу и именно так использовать. Если ты собираешься задействовать какую-то территорию для конфликта, войны и конфронтации, тебя никакие планы мирного урегулирования не будут интересовать. В публичном пространстве ты можешь говорить все что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям, ты можешь маскировать тем самым свои действия, ты можешь пытаться предстать миротворцем, но на самом деле решать самые ответственные задачи», — сказал депутат.

Депутат считает, что в дальнейшем Запад будет подогревать конфликт и поддерживать боевые действия.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер рассказал о срыве переговоров Москвы и Киева в 2022 году в Стамбуле. По его словам, в тот момент стороны были близки к заключению мира. Политик заявил, что предлагал компромиссный вариант.

Согласно словам Шредера, Донбасс должен был отойти Украине, а Крым стать российским анклавом. Также Киев не должен был вступать в НАТО. Бывший немецкий канцлер утверждает, что именно Украина отказалась от этих условий.

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